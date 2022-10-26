Арбитр финала ЧМ-2018 завершил карьеру

Главный арбитр финального матча российского чемпионата мира по футболу Нестор Питана завершил карьеру судьи.

Последней игрой для 47-летнего рефери стала встреча аргентинского первенства между «Ланусом» и «Платенсе». Арбитром Питана стал в 2006 году, начав карьеру с судейства в матчах второго дивизиона родной страны.

На чемпионатах мира Нестор наблюдал за девятью играми, включая две встречи сборной России, а именно против Южной Кореи на бразильском мундиале и против Саудовской Аравии на ЧМ-2018. Главным достижением в карьере Питаны стал решающий поединок российского турнира между Францией и Хорватией.

