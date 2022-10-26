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Чемпионат мира по футболу 2018

Арбитр финала ЧМ-2018 завершил карьеру

26 Октября 2022 • 20:45 Комментировать
Катар
...
Эквадор
1 3.75 X 3.40 2 2.05
20.11 19:00

Главный арбитр финального матча российского чемпионата мира по футболу Нестор Питана завершил карьеру судьи.

Последней игрой для 47-летнего рефери стала встреча аргентинского первенства между «Ланусом» и «Платенсе». Арбитром Питана стал в 2006 году, начав карьеру с судейства в матчах второго дивизиона родной страны.

На чемпионатах мира Нестор наблюдал за девятью играми, включая две встречи сборной России, а именно против Южной Кореи на бразильском мундиале и против Саудовской Аравии на ЧМ-2018. Главным достижением в карьере Питаны стал решающий поединок российского турнира между Францией и Хорватией.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Чм-2018 Нестор Питана
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