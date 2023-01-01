Ловчев рассказал о том, как Пеле прилетал в Россию на жеребьёвку чемпионата мира

Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев был лично знаком с бразильским «Королем футбола» - Пеле. По его словам, последняя встреча с ним имела место совсем недавно - пять лет назад, когда Пеле прилетал на жеребьевку чемпионата мира, который в 2018 году состоялся, как мы все прекрасно помним, в России.

По словам Ловчева, Пеле уже тогда был серьезно болен, но решился на подобное путешествие. Ему удалось, по словам Ловчева, пообщаться с российским президентом Владимиром Путиным - не исключено, что такая возможность была одним из главных факторов, побуждавших Пеле стремиться прилететь в Россию, несмотря ни на что.

- А последняя моя встреча с Пеле была в Москве в декабре 2017 года, когда он, уже серьезно больной, на коляске прибыл на жеребьевку нашего чемпионата мира. Мы сидели в пятом ряду с ныне покойной Валентиной Тимофеевной Яшиной, вдовой Льва Ивановича, а начало церемонии немного задержали, потому что президент Владимир Путин некоторое время общался в специальной комнате с почетными гостями церемонии, в том числе, и с Пеле, - цитирует Ловчева Playmaker24.