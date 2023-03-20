Канчельскис: «Все знают о договорняках России на ЧМ-2018, но боятся сказать»

Экс-форвард сборной России и английского «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис высказался относительно своих громких слов о том, что национальная команда страны проводила договорные матчи во время домашнего ЧМ-2018.

«Я не говорил именно про сборную Испании. Говорил про весь ЧМ. Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать. Но на самом деле футбольные люди знают об этом», - приводит слова Канчельскиса «РИА Новости».

Напомним, что на чемпионате мира – 2018 сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти проиграла Хорватии.