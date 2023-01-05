Ловчев — о словах Канчельскиса о сборной России: «Он должен это доказать, иначе ему надо молчать»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, ранее завившего, что на домашнем чемпионате мира в 2018 году сборная России достигала успехов нечестным путём.

По мнению Ловчева, Канчельскис должен подтвердить свои слова фактами, иначе ему не следует о таком говорить.

«Он большой футболист, я не хочу что‑то плохое о нём говорить. Но когда речь идёт о таких вещах, ты должен доказывать и бороться за чистоту футбола», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, на мундиале в России наша национальная команда добралась до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту турнира сборной Хорватии (2:2, 3:4 — пен).