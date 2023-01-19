Орлов считает, что Черчесов предал профессию тренера

Российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением насчёт итогового результата сборной России на домашнем ЧМ-2018, не считая успех национальной команды закономерным и заслуженным исходом. Орлов также осудил экс-наставника российской команды Станислава Черчесова, считая, что он предал профессию тренера.

«Последний успех на чемпионате мира 2018 года — это вспышка, стечение обстоятельств. Это не было логическим выводом. Где эти заслуженные мастера спорта? Черчесов должен был быть первым против того, чтобы вручали эти звания. Я ему этого никогда не прощу. Он предал профессию», — передаёт речь Орлова Sport24.

Напомним, что на домашнем мундиале россияне добрались до 1/4 финала турнира, где проиграли сборной Хорватии 2:2 (3:4 по пенальти).