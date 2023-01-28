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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший помощник Модрича рассказал о шикарных подарках, которые сделал хорват после выигранного «Золотого мяча»

28 Января 2023 • 02:29 Комментировать

В 2018 году хорватский полузащитник Лука Модрич протащил сборную Хорватии в финал чемпионата мира и в конце того года прервал бесконечную череду «Золотых мячей» Месси и Роналду, забрав себе престижную индивидуальную награду.

Как рассказал его бывший сотрудник Симон Бастьянсен, занимавшийся коммерческими вопросами в команде Модрича, после того триумфа Модрич не пожалел денег на подарки - каждому своему партнеру по клубу и сборной, а также техническому штабу (даже водителям автобусов) Лука подарил по паре престижных часов Rolex, более того, не оставил без внимания и сообщество аутистов Хорватии, они также получили от него презенты.

В общей сложности Модрич, как пояснил Бастьянсен, подарил тогда 50 «ролексов». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич
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