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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Вентура: «Обвинения в мой адрес не совсем справедливы»

15 Марта 2023 • 01:12 Комментировать

Сборная Италии уже два раза пролетела мимо чемпионата мира - сперва в 2018 году, затем в 2022, оба раза неудача постигла одну из самых титулованных команд в мире в стыковых матчах. Джампьеро Вентура, тренировавший команду накануне российского чемпионата мира, считает несправедливым то, что его оскорбляли после того, как итальянская сборная уступила шведам.

- Я не думаю, что должен перед кем-то извиняться, наоборот - передо мной должны, меня тогда оскорбляли. В прессе писали о том поражении как о катастрофе, а когда Италия проиграла Македонии - написали, что это случайность, дескать, - цитирует слова Вентуры итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джампьеро Вентура
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