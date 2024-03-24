Анри – о матче с Францией на чемпионате мира – 2018: «Самый странный день в моей жизни»

Экс-футболист Тьерри Анри высказался о матче сборных Франции и Бельгии на чемпионате мира - 2018.

Напомним, что команды встречались в полуфинале турнира – французы одержали победу со счетом 1:0. Анри входил в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

«Это был самый странный день в моей жизни. Я не пел «Марсельезу», и мне было больно от этого. Я не смел пошевелиться, я не смел отдавать распоряжения. Камеры были направлены на меня», – заявил бывший форвард в эфире Telefoot.

Стоит отметить, что на том мировом первенстве сборная Франции под руководством Дидье Дешама завоевала золотые медали.