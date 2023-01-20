Мостовой – о звании ЗМС: «Обычно звания дают, когда что-то выигрываешь, это логично»

Член Клубов Григория Федотова и Игоря Нетто Александр Мостовой прокомментировал звания заслуженных мастеров спорта игроков сборной России, полученные по окончании ЧМ-2018, ответив на слова Орлова, считающего их присвоение несправедливым.

Специалист посчитал странным тот факт, что известный российский комментатор решил высказаться по этому поводу спустя столь длительное время, ведь многие спортсмены говорили о случившемся сразу же после произошедшего.

«Обычно звания дают, когда что-то выигрываешь, это логично. А если награды дают тем, кто ничего не выиграл, то думаешь: «Ничего себе! А зачем мы тогда играли в футбол по двадцать лет?», - цитирует эксперта Vprognoze.ru.