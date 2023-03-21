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Чемпионат мира по футболу 2018

Владимиров ответил Канчельскису на обвинения в договорняках ЧМ-2018

21 Марта 2023 • 20:24 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
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23.03 20:00

Бывший пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров прокомментировал обвинения национальной команды в договорных матчах ЧМ-2018 со стороны Андрея Канчельскиса.

Специалист посоветовал нанять бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» человека, ответственного за проверку цитат спортсмена до их публикации, а также заявил, что в случае предоставления 54-летним экспертом стоящих доказательств, сборная России образца 2018 года, включая тренерский штаб, приедет побеседовать с игроком лично.

«А если объяснить или доказать не получится, то каждый из 23 игроков и стольких же представителей административного штаба выберет свою форму реакции на эти заявления», - цитирует Владимирова «Чемпионат».

На ЧМ-2018 сборная России дошла до стадии четвертьфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис Чм-2018 Игорь Владимиров
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