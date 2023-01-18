Червиченко: «Черчесов словил звездняк после ЧМ-2018»

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал получение членами сборной России званий ЗМС после ЧМ-2018.

«Нельзя давать и получать такое звание, ничего не выиграв. Есть регламент. А Черчесов, видимо, словил звездняк в тот момент», — заявил экс-президент «красно-белых» в интервью изданию Sport24. По его мнению, на решение получать награды повлияла и народная любовь после удачного выступления на домашнем мундиале.

Напомним, что игроки и тренеры российской национальной команды получили звания ЗМС по итогам ЧМ-2018, на котором подопечные Станислава Черчесова дошли до 1/4 финала.