Черчесов — о сборной России: «Я верил, что мы можем достичь полуфинала или даже финала чемпионата мира»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении сборной России на чемпионате мира в 2018 году.

Напомним, на том турнире команда Черчесова смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила будущему финалисту мундиаля Хорватии.

Черчесов признался, что верил в возможный успех сборной России, отметив при этом, что его подопечные могли пройти и дальше.

«Я искренне верил, что мы можем достичь полуфинала или даже финала чемпионата мира. Однако, взглянув назад, я должен признать, что тот матч с Испанией стал самым памятным и успешным в моей работе во главе сборной России. Хотя матч против Хорватии остаётся также в моей памяти», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавлял сборную России в период с 2016 по 2021 год. Сейчас же именитый специалист работает в «Ференцвароше», с которым успел дважды стать чемпионом Венгрии.