Марио Фернандес назвал гол в ворота Хорватии самым ярким моментом карьеры

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес назвал самый яркий эпизод своей профессиональной карьеры.

«Гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира — самый яркий эпизод карьеры? Да, тот матч точно самый важный в карьере», — рассказал экс-защитник национальной команды в интервью «Матч ТВ». Также Фернандес отметил, что с теплотой вспоминает домашний мундиаль 2018 года.

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2018 против сборной Хорватии Марио Фернандес сравнял счёт в дополнительное время, переведя проигранную в итоге встречу в серии послематчевых пенальти.