Дзюба посвятил пост чемпионату мира - 2018

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба разместил публикацию в социальных сетях, которую посвятил пятилетию чемпионата мира, проходившего на футбольных полях России.

«5 лет назад начался ЧМ-2018. Это было круто», - говорится в публикации 34-летнего нападающего «железнодорожников».

Напомним, что на домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до стадии ¼ финала. В четвертьфинале национальная команда встречалась со сборной Хорватии и потерпела поражение в серии послематчевых 11-метровых ударов.

На том турнире Дзюба провел пять поединков, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.