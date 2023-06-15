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Чемпионат мира по футболу 2018

Дзюба посвятил пост чемпионату мира - 2018

15 Июня 2023 • 07:16 Комментировать

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба разместил публикацию в социальных сетях, которую посвятил пятилетию чемпионата мира, проходившего на футбольных полях России.

«5 лет назад начался ЧМ-2018. Это было круто», - говорится в публикации 34-летнего нападающего «железнодорожников».

Напомним, что на домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до стадии ¼ финала. В четвертьфинале национальная команда встречалась со сборной Хорватии и потерпела поражение в серии послематчевых 11-метровых ударов.

На том турнире Дзюба провел пять поединков, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба
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