Колосков ответил на заявление Канчельскиса о договорняках сборной России

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза, коротко высказался о громком заявлении экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса. Бывший форвард заявил, что сборная России играла на домашнем чемпионате мира – 2018 договорные матчи.

«Глупости не комментирую», - приводит слова Колоскова издание «Спорт-экспресс».

На чемпионате мира 2018 года национальная команда России дошла до стадии ¼ финала, где потерпела поражение от Хорватии в серии послематчевых пенальти. На том турнире пост главного тренера команды занимал Станислав Черчесов.