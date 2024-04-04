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Чемпионат мира по футболу 2018

«Просто сумасшествие». Кафу оценил чемпионат мира — 2018 в России

04 Апреля 2024 • 16:52 Комментировать

Бывший игрок сборной Бразилии Кафу поделился мнением об уровне организации чемпионата мира — 2018, который прошёл в России.

«У вас в стране прошел невероятный чемпионат мира! То, как был организован турнир — просто сумасшествие! Всё было идеально продумано. Помню, что в России было огромное количество иностранных болельщиков, а бразильцы танцевали на улицах в обнимку с русскими фанатами!» — цитирует прославленного футболиста издание Sport24.

Напомним, что на мировом первенстве в РФ победу одержала сборная Франции, которая в финальной встрече оказалась сильнее национальной команды Хорватии.

Что касается Бразилии, то она прекратила свой путь на стадии четвертьфинала, уступив Бельгии. В то же время Россия на этой же стадии проиграла Хорватии, перед этим сенсационно выбив с турнира Испанию.


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Евро-Футбол.Ру,
Кафу Чм-2018
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