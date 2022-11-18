Рианчо – о запрете на продажу пива во время ЧМ-2022: «Я с уважением отношусь к закону»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об официальном запрете на продажу пива на стадионах в Катаре.

«Я с уважением отношусь к закону о запрете алкоголя на чемпионате мира в Катаре», - цитирует Рианчо Sport24.

Рианчо считает, что каждому фанату каждой команды необходимо беспрекословно подчиняться всем законам той страны, в которой он находится и уважать традиции и культуру этой страны. Причём весь смысл заключается именно в уважении, сказал специалист, ведь без такого важного понятия нельзя называть себя участником самого крупного и самого важного футбольного события четырёхлетия.