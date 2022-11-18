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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рианчо – о запрете на продажу пива во время ЧМ-2022: «Я с уважением отношусь к закону»

18 Ноября 2022 • 16:13 Комментировать
Катар
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Эквадор
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20.11 19:00

Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об официальном запрете на продажу пива на стадионах в Катаре.

«Я с уважением отношусь к закону о запрете алкоголя на чемпионате мира в Катаре», - цитирует Рианчо Sport24.

Рианчо считает, что каждому фанату каждой команды необходимо беспрекословно подчиняться всем законам той страны, в которой он находится и уважать традиции и культуру этой страны. Причём весь смысл заключается именно в уважении, сказал специалист, ведь без такого важного понятия нельзя называть себя участником самого крупного и самого важного футбольного события четырёхлетия.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Пиво Рауль Рианчо
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