В Катаре начался чемпионат мира по футболу, в первом матче сборная Катара принимает Эквадор. К сожалению для хозяев турнира, в первом тайме они пропустили три мяча, из которых один не был засчитан - самый первый. Официально же первый гол чемпионата был забит на шестнадцатой минуте - Эннер Валенсия реализовал одиннадцатиметровый удар. Как оказалось, впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.

Следить за событиями матча группы А чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она доступна по ссылке на наш сайт.