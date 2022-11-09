Канчельскис отреагировал на вызов Ловрена в сборную Хорватии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о вызове защитника петербургского «Зенита» Деяна Ловрена на катарский чемпионат мира.

«Послушайте, если тренерский штаб нуждается и принимает решение о вызове в сборную, почему они должны смотреть на кого-то и кого-то слушать. У них задача в том, чтобы сборная как можно лучше выступила на чемпионате мира, они же будут отвечать, не политики будут отвечать за все, а тренер будет отвечать», – приводит слова легендарного в прошлом российского футболиста издание «ВсеПроСпорт».

По мнению Канчельскиса, правильность решения Златко Далича покажет только сам мундиаль. Эксперт также отметил, что его мнение относительно уровня игры Ловрена не имеет смысла, поскольку главное – это видение тренера хорватской сборной.

Напомним, что капитан «Зенита» попал в итоговую заявку вице-чемпионов мира на предстоящий ЧМ-2022. Соперниками «клетчатых» по групповой стадии станут Бельгия, Марокко и Канада.

