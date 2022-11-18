Браим Диас упустил возможность сыграть на Мундиале

Нападающий «Милана» Браим Диас, обладающий также и марокканским гражданством, не примет участия в чемпионате мира в составе сборной Марокко, несмотря на то, что в начале недели возникла было такая возможность.

Тренер марокканской сборной Валид Редраги в результате предпочел призвать Анасса Зарури из «Бернли» вместо травмированного Амина Арита из марсельского «Олимпика».

Чемпионат мира в Катаре начнется в воскресенье, 20 ноября. Свой первый матч сборная Марокко проведет 23 ноября против вице-чемпионов мира - хорватов. В группе F, помимо Марокко и Хорватии, состоят также команды из Бельгии и Канады.