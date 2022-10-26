«Челси» обсудит новый контракт с Ковачичем после ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич и футбольный клуб «Челси» обсудят новое трудовое соглашение после завершения чемпионата мира – 2022. Об этом сообщает Evening Standard.

Текущий контракт футболиста истекает в следующем году, «синие» хотят сохранить игрока по окончании нынешнего сезона.

Ковачич начал своё выступление за лондонскую команду восьмого августа 2018 года. За это время 28-летний хорватский футболист, родившийся в Австрии, провёл 123 матча и отметился тремя забитыми голами.

Следующую игру «Челси» проведёт в ближайшую субботу. Соперником станет «Брайтон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.