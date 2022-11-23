Самедов: У Марокко есть шанс на выход из группы, а Хорватия не повторит успех прошлого ЧМ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался после матча между сборными Марокко и Хорватии. Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась со счетом 0:0.

«Мне очень понравилась сборная Марокко. Даже не знаю, кто из них должен был быть фаворитом сегодня. Они играли получше хорватов. Думаю, что у марокканцев есть все шансы на выход из группы!» — приводит слова Самедова «Чемпионат».

По мнению эксперта, у Хорватии не получится повторить успех прошлого чемпионата мира. Самедов считает, что на мундиале в 2018 году хорватам очень повезло, в том числе и в серии пенальти в матче с Россией.

Во втором туре чемпионата мира Хорватия сыграет с Канадой, а Марокко встретится с Бельгией, обе игры пройдут 27 ноября.