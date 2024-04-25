Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времён Второй мировой войны

Во время ремонтных работ в районе стадиона «Майнца» была обнаружена действующая бомба времён Второй мировой войны. В настоящий момент специалисты работают над обезвреживанием опасного снаряда, сообщает CBS Sports Golazo.

На текущий момент «Майнц» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда ведёт борьбу за сохранение прописки в топ-дивизионе. Ближайший матч Бундеслиги «Майнц» проведёт в воскресенье, 28 апреля, - против «Кёльна» на своём поле.

Матчи ближайшего тура Бундеслиги пройдут в течение трёх дней - 26, 27 и 28 апреля.