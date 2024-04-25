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Чемпионат Германии. Бундеслига

Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времён Второй мировой войны

25 Апреля 2024 • 21:18 Комментировать
Майнц
...
Кёльн
28.04 18:30

Во время ремонтных работ в районе стадиона «Майнца» была обнаружена действующая бомба времён Второй мировой войны. В настоящий момент специалисты работают над обезвреживанием опасного снаряда, сообщает CBS Sports Golazo.

На текущий момент «Майнц» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда ведёт борьбу за сохранение прописки в топ-дивизионе. Ближайший матч Бундеслиги «Майнц» проведёт в воскресенье, 28 апреля, - против «Кёльна» на своём поле.

Матчи ближайшего тура Бундеслиги пройдут в течение трёх дней - 26, 27 и 28 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц

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МАЙНЦ КЁЛЬН
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