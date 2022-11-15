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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Браим Диас может сыграть на чемпионате мира за Марокко

15 Ноября 2022 • 03:16 Комментировать
Марокко
...
Хорватия
1 4.50 X 3.35 2 1.90
23.11 13:00

Надеждам Браима Диаса сыграть на чемпионате мира за Испанию пока что не суждено сбыться, но у него появился другой вариант - чуть безумный, конечно же, в силу того, что до начала чемпионата остается меньше недели, но в этом году все очень сжато.

Дело в том, что в марокканской команде появилась вакансия - травму получил выступающий за «Марсель» Амин Харит, который сыграть на Мундиале не сможет. В то же время Диас, обладающий марокканским паспортом, помимо испанского, может заменить его. Он уже сыграл один матч за Исанию, но это был товарищеский матч с Литвой. Так что он вполне может быть задействован, сообщает pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Марокко Браим Диас
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МАРОККО ХОРВАТИЯ
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