Браим Диас может сыграть на чемпионате мира за Марокко

Надеждам Браима Диаса сыграть на чемпионате мира за Испанию пока что не суждено сбыться, но у него появился другой вариант - чуть безумный, конечно же, в силу того, что до начала чемпионата остается меньше недели, но в этом году все очень сжато.

Дело в том, что в марокканской команде появилась вакансия - травму получил выступающий за «Марсель» Амин Харит, который сыграть на Мундиале не сможет. В то же время Диас, обладающий марокканским паспортом, помимо испанского, может заменить его. Он уже сыграл один матч за Исанию, но это был товарищеский матч с Литвой. Так что он вполне может быть задействован, сообщает pianetamilan.it.