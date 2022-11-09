Игонин прокомментировал вызов Ловрена в сборную Хорватии на ЧМ-2022

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о вызове хорватского капитана «сине-бело-голубых» Деяна Ловрена на катарский чемпионат мира.

«В последнее время Ловрен играл за «Зенит» неплохо. Не знаю, насколько это связано с предстоящим чемпионатом мира. У этого защитника подготовка к сезону всегда затянута. Уже не первый год так. Он долго набирает форму, втягивается», – заявил эксперт в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, Деян для своей национальной команды гораздо важнее, чем бразильские легионеры «Зенита» для «пентакампеонов». Игонин считает, что в тренерском штабе вице-чемпионов мира в Ловрене видят одного из лидеров раздевалки.

Отметим, что центральный защитник попал в финальную заявку Златко Далича, в то время как Тите обошёлся без звёзд российского чемпиона при своём отборе состава.

