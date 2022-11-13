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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хорватия: как выступит на чемпионате мира 2022 в Катаре

13 Ноября 2022 • 18:21 Комментировать
Марокко
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Хорватия
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23.11 13:00

Сборная Хорватии начнёт своё выступление на чемпионате мира 23 ноября. И пока до этого момента есть ещё время, мы представляем вашему вниманию эту национальную команду.

История выступлений сборной Хорватии на чемпионатах мира

Хорватия лишь однажды не отобралась на чемпионат мира после того, как стала отдельным государством. Это случилось в 2010-м. В 1998-м хорваты стали третьими, в 2018-м – вторыми, а вот в 2002-м, 2006-м и 2014-м они из группы не выходили. Если же вспоминать союзную Югославию, то можно отметить полуфинал в 1930-м и четвёртое место в 1962-м. Если в первом случае хорватов в составе не было, то во втором уже хватало.

Кто попал в группу со сборной Хорватии на чемпионате мира

У хорватов такая группа, что вроде проблем с выходом в плей-офф быть не должно. С бельгийцами придётся поспорить за первое место, но марокканцев и канадцев надо обходить.

Как выступит и какое место займёт сборная Хорватии на чемпионате мира

Повторить успех четырёхлетней давности хорватам будет сложно. Лидеры команды постарели на четыре года, а новых звёзд не появилось. На опыте Модрича и компании балканцы должны выйти в 1/8 финала, возможно, добраться до 1/4. Однако дальше пройти будет уже очень сложно.

Состав сборной Хорватии

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико» Мадрид).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Борна Соса («Штуттгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал» Мадрид), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер» Милан), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»).

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит).

Главные потери сборной Хорватии перед чемпионатом мира

Одной из главных проблем сборной Хорватии перед чемпионатом мира было здоровье Марцело Брозовича. В сентябре полузащитник получил травму и должен был оправиться от неё аккурат к началу мундиаля.

Расписание матчей сборной Хорватии

23 ноября в 13:00 – Марокко – Хорватия;

27 ноября в 19:00 – Хорватия – Канада;

1 декабря в 18:00 – Хорватия – Бельгия.

Какие шансы сборной Хорватии победить на чемпионате мира – прогноз

Применительно к вице-чемпиону мира странно говорить такое, но в успех на турнире не верится абсолютно. В России Хорватия сотворила сенсацию, во многом тому причиной была довольно простая сетка плей-офф. С трудом верится, что теперь постаревшая команда без новых звёзд будет способна на новое чудо.

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Капитан сборной Хорватии

Капитаном и живой легендой является Лука Модрич. После второго места на чемпионате мира-2018 он получил «Золотой мяч», став единственным футболистом, кроме Лионеля Месси и Криштиану Роналду, получившим этот приз в период с 2008-го по 2021-й год. О его клубной карьере в «Реале» тоже все знают. Пять побед в Лиге чемпионов, безусловно, делают Модрича одним из величайших футболистов современности.

Главный тренер сборной Хорватии

Одна из главных проблем сборной Хорватии перед чемпионатом мира был вопрос здоровья Марцело Брозовича. В сентябре полузащитник получил травму и должен был оправиться от неё аккурат к началу мундиаля, так и получилось.

Вратарь Ловре Калинич получил травму на кануне чемпионата мира, однако вряд ли отсутствие этого вратаря серьёзно расстроило наставника команды. Не сыграет на турнире Миме Врсалько, который завершил карьеру в сборной. Также в итоговый список не попали Дуйе Чалета-Цар, Никола Моро и Йосип Брекало.

Где смотреть матчи сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на веб-сайте LiveResult.Ru.

Какое место в группе займёт сборная Хорватии?
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