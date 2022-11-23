Габулов назвал причину, по которой у сборной Хорватии не получится повторить успех ЧМ-2018

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира между Хорватией и Марокко (0:0).

Напомним, что Хорватия играла в финале чемпионата мира в 2018 году, где уступила команде Франции (2:4).

По мнению Габулова, хорватам не удастся повторить своё достижение четырёхлетней давности на нынешнем мундиале, проходящим в Катаре.

«Футболисты стали гораздо старше. А те игроки, которые обновили состав, такого уровня мастерства ещё не достигли», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

Напомним, что помимо Марокко, в одной группе с Хорватией также выступают команды Бельгии и Канады. Свой следующий матч балканская сборная проведёт 27 ноября против Канады. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.