Марокко: что ждёт африканскую сборную на чемпионате мира в Катаре

Сборная Марокко стартует на чемпионате мира 23 ноября игрой против национальной команды Хорватии. О том, что ждёт африканцев на главном футбольном событии года - в нашем материале.

История выступлений сборной Марокко на чемпионатах мира

Сборная Марокко в шестой раз выступит на чемпионате мира. Из предыдущих пяти попыток лишь однажды африканцы смогли пробиться в плей-офф. В 1986-м марокканцы сенсационно выиграли группу с Англией, Польшей и Португалией. Однако в 1/8 в самой концовке Лотар Маттеус принёс минимальную победу команде ФРГ. В 1970-м, 1994-м, 1998-м и 2018-м марокканцы уезжали домой после борьбы в квартете.

Кто попал в группу со сборной Марокко на чемпионате мира

Сборная Марокко попала в такую группу, где может сотворить сенсацию. Безусловно, есть фавориты в лице Бельгии и Хорватии, но у обеих европейских сборных есть сложности. Канада обладает несколькими звёздами, но не имеет опыта больших турниров.

Как выступит и какое место займёт сборная Марокко на чемпионате мира

На бумаге кажется, что марокканцы после группового этапа отправятся домой. Хорватия и Бельгия четыре года назад заняли второе и третье место, что делает их фаворитами квартета. Тем не менее у европейцев есть некоторые сложности, и марокканцы при определённых раскладах могут ими воспользоваться.

Состав сборной Марокко

Вратари: Ахмед Таньяути («Видад»), Яссин Буну («Севилья»), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Бавария»), Найеф Агерд («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттийят-алла («Видад»), Бадр Банун («Катар»).

Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи, Софьян Буфаль (оба – «Анжер»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабран («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Амин Харит («Марсель»).

Нападающие: Абде Эззальзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Шеддира («Бари»), Абдерразак Амдалла («Аль-Иттихад»).

Главные потери сборной Марокко перед чемпионатом мира

В самом конце октября Юссеф эн-Несири – одна из главных звёзд сборной Марокко – получил травму, что стало большой неприятностью для национальной команды. Тем не менее, он вошёл в окончательную заявку команды на турнир.

Однако без потерь марокканцы не обошлись. Из-за травм мундиаль в Катаре пропустят защитник Адам Масина из «Удинезе», полузащитник Имран Луза из «Уотфорда» и форвард «Гента» Тарик Тиссудали. Также не поедут на турнир форвард Мунир эль-Хаддади и хавбек Юнес Бельанда, но их отсутствие с травмами не связано.

Расписание матчей сборной Марокко

23 ноября в 13:00 – Марокко – Хорватия;

27 ноября в 16:00 – Бельгия – Марокко;

1 декабря в 18:00 – Канада – Марокко.

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Какие шансы сборной Марокко победить на чемпионате мира – прогноз

Шансов выиграть чемпионат мира у марокканцев нет. В лучшем случае получится выйти в 1/8 финала, где случится вылет.

Капитан сборной Марокко

Ромен Саисс начинал свою карьеру во Франции, но более известен по выступлениям за «Вулверхэмптон», чьи цвета он защищал с 2016-го по 2022-й год. Наставник «волков» Бруну Лаже даже как-то назвал своего подопечного «марокканским Мальдини». Правда, этим летом по завершении контракта с «Вулверхэмптоном» Саисс отправился в «Бешикташ».

Саисс мог выступать за сборную Франции, но трезво оценил свои шансы и выбрал Марокко, откуда родом его отец. В 2018-м защитник дебютировал на чемпионате мира, сыграв в матчах против Ирана и Испании. В 2019-м Саисс получил капитанскую повязку в национальной команде.

Главный тренер сборной Марокко

По африканской традиции марокканцы сменили тренера накануне чемпионата мира. На мундиаль сборная пробилась под руководством Вахида Халилходжича, но после неудачного Кубка Африки в августе его уволили. В итоге на мундиаль команду повезёт местный специалист Валид Реграги.

Он выиграл чемпионат Марокко с двумя разными клубами, а в 2022-м с «Видадом» победил в африканской Лиге чемпионов. В общем, 47-летний специалист заслуженно получил повышение.

Где смотреть матчи сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на портале LiveResult.Ru.