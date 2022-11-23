Канчельскис оценил перспективы Хорватии на ЧМ-2022

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах хорватской сборной на катарском чемпионате мира.

«Это всего лишь первый матч для хорватов на турнире. Может, так и будет, как говорил Ловрен, что Хорватия — тёмная лошадка чемпионата мира. По одной игре судить не надо», — приводит слова экс-полузащитника российской национальной команды издание«Чемпионат». По его мнению, делать вывод можно будет после групповой стадии.

Напомним, что свой путь на катарском мундиале вице-чемпионы мира начали с нулевой ничьи против Марокко. Другими соперниками по квартету являются Бельгия и Канада.