Ловрен: Хорватия может выиграть чемпионат мира – 2022

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о шансах команды на чемпионате мира – 2022.

«Хорватия может показать что‑то большее, чем финал на чемпионате мира‑2018 в России? Почему нет? Мы должны верить в это, верить в себя и команду. Все в жизни возможно», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

Футболист считает, что не так важен календарь матчей, как победа в первой встрече, после набора трех очков дальше станет проще. По мнению игрока, всем сборным будет тяжело из-за сжатых сроков подготовки, но сейчас середина сезона, поэтом все должны быть в форме.

Сборная Хорватии сыграет в группе F со сборными Марокко, Канады и Бельгии.