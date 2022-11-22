Модрич рассказал о возможном завершении карьеры

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич признался, что может завершить карьеру, если выиграет чемпионат мира.

«Было бы здорово, если бы нам это удалось, – отвечает 37-летний хавбек на вопрос о вероятности победы на чемпионате мира. – Думаю, если бы это произошло, я мог бы завершить карьеру, но я ещё не принял никакого итогового решения. Сейчас я просто хочу провести успешный турнир с командной и индивидуальной точки зрения, а всё остальное меня не слишком заботит», – цитирует Mundo Deportivo Модрича.

Сборная Хорватии начнёт своё выступление на турнире матчем против Марокко, который состоится 23 ноября.