Мусиала: «Я бы посоветовал Мбаппе перейти в «Баварию»

Футболист «Баварии» Джамал Мусиала признался, что хотел бы видеть в своей команде Килиана Мбаппе.

После завершения текущего сезона форвард «ПСЖ», как ожидается, впервые покинет Францию и перейдёт в мадридский «Реал».

«Какая команда больше всего подходит Мбаппе? Он мог бы перейти в «Баварию». Если бы это зависело от меня, я бы посоветовал ему провести время здесь, в Мюнхене. Такой игрок способен усилить любую команду, поэтому всегда лучше, если он играет за тебя, а не за соперников», – передаёт Bayern & Germany комментарии Мусиалы.

«Бавария» может встретиться с «ПСЖ» в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В полуфинале мюнхенцы сыграют с будущей командой Мбаппе – «Реалом».