​Сборная Канады впервые забила на чемпионатах мира

В воскресенье вечером на чемпионате мира проходит матч между сборными Хорватии и Канады. Уже на второй минуте «кленовые листья» открыли счёт. После подачи с правого фланга Альфонсо Дэвис набежал на мяч и точно пробил головой из центра чужой штрафной площадки.

Для сборной Канады это первый гол в истории выступлений на чемпионатах мира. Ранее на мундиалях канадцы проиграли все четыре матча «всухую» - 0:1, 0:2, 0:2, 0:1.

Отметим, что сборная Канады выступает на чемпионате мира второй раз, первый был в далёком 1986 году.

Следить за матчем сборных Хорватии и Канады можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах LiveResult.