Мостовой — о сборной Канады: «Было ощущение, что на чемпионат мира приехали играть Гретцки, Макдэвид и Кросби»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре сборной Канады на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что в матче 1-го тура группового этапа турнира североамериканская команда уступила Бельгии (0:1). Мостовой считает, что канадцы заслужили добыть ничью в прошедшей встрече, сравнив их с известными хоккеистами.

«Просто посмотрите, что они делали с Бельгией в первом тайме. Канадцы просто весь тайм возили их. У меня было ощущение, что на ЧМ-2022 за Канаду приехали играть Гретцки, Макдэвид и Кросби», — цитирует Мостового «Чемпионат».

На данный момент сборная Канады с нулём набранных очков в активе замыкает турнирную таблицу группы F. Свой следующий матч подопечные Джона Хердмана проведут завтра, 27 ноября, против Хорватии. Начало — в 19:00 по московскому времени.