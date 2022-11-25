Адиев рассказал, какие сборные его удивили в первом туре ЧМ-2022

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался после первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«В первом туре меня больше всего удивили сборные Канады, Японии и Южной Кореи. Именно эти команды произвели на меня впечатление. Здорово, что с грандами они показывают результат», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Напомним, в первом туре чемпионата мира Канада проиграла Бельгии (0:1), Япония одержала сенсационную победу над Германией (2:1), а Южная Корея завершила свой матч против Уругвая (0:0) без голов.

Второй тур мундиаля начался сегодня, 25 ноября. Все матчи турнира в текстовом формате транслирует портал LiveResult.