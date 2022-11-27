​Канада стала второй командой на чемпионате мира, потерявшей шансы на выход в плей-офф

В воскресном матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Хорватии сборная Канады смогла забить быстрый гол. Тем не менее, «кленовые листья» проиграли, причём крупно, - со счётом 1:4.

После второго поражения сборная Канады потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Ранее, напомним, канадцы проиграли Бельгии с результатом 0:1.

Сборная Канады стала второй командой на чемпионате мира, которая досрочно лишилась шансов получить билет в 1/8 финала турнира. Первой такой командой стала сборная Катара несколько дней назад.

В последнем туре в группе F два билета в плей-офф чемпионата мира разыграют Хорватия, Марокко и Бельгия.