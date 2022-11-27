Канада ждала первый гол на ЧМ 361 минуту

Сборная Канады не могла забить первый мяч на чемпионатах мира 361 минуту. Дольше канадцев первый мяч на мундиалях ждали только две сборные. Это команда Греции, которая впервые забила на своем втором ЧМ в 2010 году. И команда Боливии. Южноамериканцы забили на своём третьем чемпионате мира в 1994 году, спустя 64 года после дебюта.

Напомним, сегодня канадцы забили самый быстрый гол на катарском чемпионате мира. Это сделал Альфонсо Дэвис. К сожалению для североамериканцев, гол не помог им обыграть хорватов. После они пропустили четырежды и вылетели с чемпионата мира.

1 декабря сборную Канады ждёт игра престижа в группе F. Соперник – сборная Марокко. Сегодня команда из Северной Африки триумфально обыграла сборную Бельгии – 2:0.