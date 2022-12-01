Нелепый автогол вернул интригу в матч Канада - Марокко

Матч третьего тура чемпионата мира между сборными Канады и Марокко получается результативным. Африканцы забили два мяча подряд в первом тайме, но в самой концовке пропустили. При этом гол получился курьезным. Сэм Адекугбе с левого края штрафной сильно простреливал к воротам, и защитник Наиф Агуэрд крайне неудачно подставил ногу, срезав мяч в ближний угол. Голкипер не успел толком среагировать.
Напомним, что ранее забивали Хаким Зиеш и Юссеф Эн-Несири.
Счет стал 2:1, Марокко лидирует с 7 очками, у Канады 0 баллов. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
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