Сборной Марокко не было в плей-офф ЧМ 36 лет

36 лет сборная Марокко не могла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу. Напомним, что вечером 1 декабря марокканцы обыграли сборную Канады (2:1) и вышли в 1/8 финала мундиаля в Катаре с первого места квартета F.

До этого сборная Марокко выходила в плей-офф чемпионата мира лишь однажды – в 1986 году. Поэтому сегодняшний праздник на мундиале для марокканцев стал лишь вторым в истории и первым в XXI веке.

Теперь команда Марокко встретится с той командой, которая выиграет соседнюю группу Е. Матчи сборных Японии и Испании, а также Германии и Коста-Рики стартуют в 22:00. За событиями решающих игр квартета следите онлайн на Liveresult.ru.