Романо: «После ЧМ Амрабат может оказаться в топ-клубе»

Инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на главного тренера сборной Марокко сообщил, что полузащитник Софьян Амрабат после чемпионата мира окажется в европейском топ-клубе.

«Амрабат – это игрок мирового класса. Ключевой игрок в моей схеме. Я жду, что после мундиаля его ждёт повышение в один из топовых европейских клубов», - цитирует Романо Валида Реграги.

Софьяну Амрабату 26 лет. Марокканец выступает за «Фиорентину» в Серии А.

Напомним, 27 ноября сборная Марокко в Катаре сенсационно обыграла сборную Бельгии – 2:0. Африканцы занимают второе место в квартете F с четырьмя очками. В решающем туре им играть со сборной Канады.