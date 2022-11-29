Экс-хавбек сборной Канады Бернье не считает игру канадцев на ЧМ провалом

Бывший хавбек сборной Канады Патрис Бернье не считает игру канадцев на чемпионате мира в Катаре провалом.

«Я знаю, что все хотели, чтобы они стали сюрпризом турнира с точки зрения выхода в плей-офф. Но я думаю, что сборная Канады всё ещё сюрприз. Они застали всех врасплох. Была очень хорошая игра против Бельгии. Все говорили, что канадцы должны были свести поединок хотя бы вничью или выиграть», - цитирует Бернье Calgary Herald.

Как он добавил, сборная Канады задала отличный тон для выступления в 2026 году. Ведь следующий чемпионат мира частично пройдёт в Канаде, помимо США и Мексики.

Сборная Канады на чемпионате мира в Катаре проиграла уже два матча (сборным Бельгии и Хорватии) и досрочно вылетела с турнира. Матч престижа канадцы проведут со сборной Марокко 1 декабря.