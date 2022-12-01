Зиеш забил быстро наказал вратаря, сборная Марокко выходит на первое место

В четверг проходят очередные матчи третьего тура чемпионата мира. Немотивированная сборная Канады играет против марокканцев, которым для выхода из группы нужно набирать три очка. уже на четвертой минуте голкипер североамериканцев начудил, играя ногами за пределами штрафной. Перехватить мяч в чужой атаке он смог, но выбил его недалеко и точно на ногу Хакима Зиеша. Этот мастер не прощает таких ошибок, удар в касание метров с 25, и мяч оказался в пустых воротах.

Марокко ведет 1:0 и с 7 очками выходит на первое место, Хорватия вторая, Бельгия - третья.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.