Канадский защитник Джонстон после ЧМ-2022 перебрался в Европу

Защитник сборной Канады Алистер Джонстон стал игроком «Селтика», подписав контракт на пять лет. Об этом сообщил в соцсетях футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

В этом сезоне в МЛС на счету 24-летнего защитника 35 матчей. В них он показал отличную результативность для своего амплуа: четыре гола и столько же голевых передач. Портал Transfermarkt оценил защитника в 6 млн евро.

Отметим, что сборная Канады провалила чемпионат мира, проиграв все три матча в своём квартете F. В первом туре канадцы уступили одному из главных разочарований мундиаля – сборной Бельгии (0:1), а затем потерпели разгромное поражение от хорватов (1:4) и вылетели с турнира окончательно. Матч престижа против сборной Марокко в последнем туре канадцы тоже проиграли – 1:2.