​Канада проиграла все свои матчи на чемпионатах мира

Сборная Канады в третьем туре группового этапа чемпионата мира проиграла Марокко с результатом 1:2. Таким образом, «кленовые листья» проиграли все свои матчи на чемпионатах мира. На нынешнем мундиале канадцы проиграли Бельгии (0:1), Хорватии (1:4) и Марокко (1:2), а на мундиале в 1986 году – Франции (0:1), Венгрии (0:2) и СССР (0:2).

Добыть свою первую победу, или хотя бы ничью, на чемпионате мира сборная Канады постарается в 2026 году. «Кленовые листья» уже получили билет на следующий мундиаль как хозяева. Чемпионат мира – 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Отметим, что из группы F в плей-офф пробились сборные Марокко и Хорватии.