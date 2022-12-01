Сборная Марокко впервые в своей истории выиграла два матча чемпионата мира кряду

Сборная Марокко выиграла в матче последнего тура группового раунда чемпионата мира с канадской командой, набрав в результате семь очков после трех матчей. Команда вышла в плей-офф с первого места в группе, и теперь ждет сегодняшнего вечера, чтобы узнать соперника по плей-офф.

Напомним, что в предыдущем своем матче сборная Марокко обыграла команду Бельгии со счетом 2:0, а в первом туре сыграла вничью с вице-чемпионами мира - хорватами.

Как выяснилось, марокканская команда впервые в своей истории выиграла два матча кряду на чемпионате мира. Ранее такого с Марокко никогда не происходило.