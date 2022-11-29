Казанский высоко оценил игру сборной Марокко на ЧМ-2022

Известный комментатор Денис Казанский высказался об игре сборной Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Чем марокканцы хороши? Уже в стартовом туре с Хорватией продемонстрировали порядок и класс. Терпение, отличная игра в каждой линии, великолепная реализация моментов», — приводит слова Казанского «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Марокко может удивить всех в плей-офф турнира, если выйдет туда, ведь в команде собраны очень качественные футболисты.

Сборная Марокко занимает второе место в группе F, набрав четыре очка за два матча. В третьем туре марокканцы сыграют с Канадой (1 декабря).