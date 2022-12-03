Киоун: «Не стоит недооценивать сборную США»

В Катаре начались матчи плей-офф чемпионата мира, в первом из них Нидерланды сражаются с американской сборной, и бывший игрок английской сборной Мартин Киоун считает, что американцы станут крепким орешком для трехкратного финалиста чемпионатов мира.

- Я понимаю, что у Нидерландов хорошие игроки, но не надо недооценивать сборную США. Они хорошо сыграли против англичан, они еще не проигрывали, и они могут оказаться очень крепким орешком, - считает Киоун, слова которого цитирует BBC One.

Следить за событиями игры между сборными Нидерландов и США в рамках плей-офф финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.