Дюмфрис стал вторым защитником в истории ЧМ с тремя и более голевыми действиями за матч

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис стал вторым защитником на чемпионатах мира, который совершил в одной игре три и более голевых действия. В победном матче 1/8 финала против сборной США (3:1) Дюмфрис забил гол и сделал два ассиста.

Последним и единственным защитником на чемпионатах мира, кому удавалось сделать столько же голевых действий, был венгр Йожеф Тот в матче против сборной Сальвадора в 1982 году. Он тоже забил и сделал две голевые передачи.

Добавим, что Дюмфрис – третий нидерландец в истории с тремя и более голевыми действиями в игре чемпионата мира. Он повторил достижение Роба Ренсенбринка в 1978 году и Йохана Кройффа в 1974 году.