Нидерланды не проигрывают в последних 11 матчах на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов обыграла команду США в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счетом 3:1, продлив беспроигрышную серию на мундиалях до 11 матчей, одержав в них 8 побед и 3 раза сыграв вничью.

Таким образом, Нидерланды установили рекорд за всю историю страны по данному показателю.

Напомним, что счет в поединке на 10-й минуте открыл Мемфис Депай, после чего защитник Дэйли Блинд удвоил преимущество «оранжевых».

После перерыва американцы забили гол усилиями Хаджи Райта. А точку в матче поставил Дензел Дюмфрис.

В следующей стадии Нидерланды сыграют с победителем матча Аргентина - Австралия, который также состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.