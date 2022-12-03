Булыкин: «После группового этапа ЧМ-2022 мой список фаворитов изменился»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, какая сборная удивила его больше всего на чемпионате мира – 2022.

«Наверное, Япония, которая заняла первое место в группе. Марокканцы тоже удивили. А вот мексиканцы, немцы и бельгийцы удивили, но со знаком минус», — приводит слова Булыкина Betonmobile.

Эксперт отметил, что после окончания групповой стадии турнира его список фаворитов претерпел изменения, ведь Германия и Бельгия покинули мундиаль. Претендентами на трофей остаются сборные Франции, Аргентины, Бразилии и Нидерландов, добавил Булыкин.

Первые матчи 1/8 финала пройдут уже сегодня, 3 декабря. В 18:00 по мск Нидерланды сыграют против США, а в 22:00 по мск Аргентина встретится с Австралией.